Benessere animale e sostenibilità ambientale per un latte sempre migliore

Presentato il disciplinare di produzione della filiera del latte ovino nato dal progetto Pesos, promosso dal Caseificio Sociale Manciano con il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa

Manciano: Benessere animale e sostenibilità ambientale. Sono questi i punti principali del disciplinare di produzione della filiera del latte ovino del Caseificio Sociale Manciano presentato nei giorni scorsi a chiusura del progetto Pesos, Pecorino Sostenibile. Il disciplinare è frutto della collaborazione e del supporto scientifico del Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa e ha coinvolto, in via sperimentale, alcuni allevatori soci del Caseificio Sociale Manciano. Il progetto Pesos è stato finanziato dalla Misura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie del F.A.R. Maremma S.c.a.r.l.







Il disciplinare, intitolato “Caseificio Sociale Manciano & benessere animale”, definisce i requisiti e le modalità di produzione del latte ovino da parte delle aziende conferenti al Caseificio Sociale Manciano puntando sul miglioramento del benessere animale e della sostenibilità ambientale. Per raggiungere questi obiettivi, il progetto prevede l’utilizzo della metodologia del ciclo di vita LCA, Life Cycle Assessment, e del sistema Classyfarm, istituito nel 2020 con un decreto interministeriale sulla disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale". La metodologia LCA serve a valutare e ridurre gli impatti ambientali, mentre il sistema Classyfarm rileva, attraverso una specifica checklist, il benessere animale e la gestione dei capi allevati attraverso aree di riferimento legate al management aziendale e del personale, alle strutture e alle attrezzature utilizzate, alle condizioni ambientali e di allevamento e alla biosicurezza.

“Il progetto Pesos - afferma Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di ricerca e innovazione di sistema e di prodotto avviato dal Caseificio Sociale Manciano nel 2011 con progetti diversi ma uniti da obiettivi comuni. Negli anni, infatti, abbiamo sempre lavorato per migliorare continuamente la qualità del latte ovino e la conseguente produzione casearia mettendo al primo posto il benessere animale, la sostenibilità ambientale e quella legata al processo produttivo per sostenere gli allevatori attraverso una gestione degli allevamenti più efficienti”.

“In Maremma - dice ancora Santarelli - la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente fanno parte, da sempre, della tradizione casearia insieme all’attenzione per il benessere animale. Se le pecore stanno bene, infatti, sono più redditizie in termini economici, per gli allevatori, e in termini di qualità della materia prima, a beneficio dei consumatori. Il disciplinare definito grazie al progetto Pesos rafforzerà tutto questo e ci vedrà impegnati come capo filiera per garantire il rispetto dei requisiti e delle modalità di conferimento del latte. Ringrazio coloro che hanno lavorato sul progetto, a partire dal Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa con il professor Marcello Mele e i suoi collaboratori e ricercatori, che hanno ideato il questionario sottoposto a un gruppo di allevatori soci del Caseificio Sociale Manciano per avviare la redazione del disciplinare. Un ringraziamento va anche, e soprattutto, al F.A.R. Maremma che ha reso possibile l’attuazione del progetto Pesos e altre attività di ricerca e innovazione”.