"Bellissimissima": il Big Mat vince gara 5 e vola in semifinale

I biancorossi si sono imposti per 5-0 nell’ultima gara contro l’Hotsand Macerata



Grosseto: “Sei così bella, anzi bellissimissima” è il ritornello del brano di Alfa, una delle hit dell’estate italiana 2023. E la vittoria del Big Mat Bsc Grosseto in gara cinque, la cosiddetta “bella”, è probabilmente un qualcosa di meraviglioso: bellissimissima, appunto. I biancorossi, infatti, sono riusciti a imporsi per 5-0 contro l’Hotsand Macerata, staccando il passo per le semifinali play-off ed entrare nell’olimpo del baseball.

I ragazzi di Stefano Cappuccini hanno siglato i primi due punti nel terzo inning con Diaz e Rodriguez Reyes, per poi bissare nella ripresa successiva con Cinelli e Scull Zayas. Il 5-0 viene infine firmato ancora da Diaz nel sesto inning.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 002 201 0

Hotsand Macerata: 000 000 0

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Diaz 5 (3/4), Scull Zayas DH (1/4), Cinelli 2 (1/3), Rodriguez Reyes 6 (1/3), Backstrom 3 (0/2), Pasquini Sweed 8 (1/3), Tiberi 4 (0/4), Cappuccini 7 (1/3), Piccini 9 (0/3);

Hotsand Macerata: Garcia 8 (1/1), Luciani 9 (0/1), Carrera Lopez 3 (0/4), Pereira Jablonskis 5 (1/3), Lopez Nunez 6 (0/3), Exposito Gotera DH (0/3), Garcia Pereira 2 (0/3), Splendiani 7 (1/3), Morresi 4 (0/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Faria Acosta (2.1 IP, 1 H, 3 BB), Artitzu (W, 2.1 IP, 2 BB, 1 SO), Garcia Del Toro (2.1 IP, 2 H, 1 BB, 4 SO);

Hotsand Macerata: Mejia Flores (L, 2.2 IP, 5 H, 22 R, 2 ER, 3 BB, 2 SO), Palumbo Cardozo (3.1 IP, 3 H, 3 R, 1 BB, 4 SO), Pérez Padilla (1.0 IP, 1 BB).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Fabrizio Fabrizi

Arbitro 3B: Alessandro Manunta





Non ce l'aveva fatta invece in gara quattro, andata all’Hotsand Macerata. Il match si era chiuso 4-0 in favore dei marchigiani. L’andamento del match aveva visto i marchigiani passare in vantaggio nel primo inning, per poi siglare altri tre punti nella quinta ripresa.

(foto di Noemy Lettieri)