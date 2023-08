Sport Baseball, vince San Marino anche in gara tre 29 agosto 2023

29 agosto 2023 99

99 Stampa

Redazione

Grosseto: Nonostante una prestazione ottimale di Del Toro, il Big Mat Bsc Grosseto non riesce a imporsi contro il San Marino. La squadra ospite, infatti, si è aggiudicata allo stadio Jannella gara tre, vincendo per 4-2.

L’andamento del match ha visto il Big Mat Bsc passare in vantaggio nel primo inning con Diaz, per poi bissare nel secondo con Piccini. Nella terza ripresa il San Marino accorcia le distanze con Leonora Ericson Neptali. Nel quinto inning Del Toro, prestazione sontuosa la sua, viene rilevato da Colasante, ma la squadra ospite pareggia i conti con Epifano Duran. Nella sesta ripresa il San Marino conquista due volte casa base e si porta sul definitivo 4-2. Questa sera, alle ore 20.30, allo stadio Jannella di Grosseto si giocherà gara quattro. Successione punti San Marino: 001 012 0 Big Mat Bsc Grosseto: 110 000 0 Battitori San Marino: Batista De Jesus 9 (0/2), Ferrini Colmenarez 5 (1/4), Celli 8 (0/3), Leonora E. (3/3), Angulo Gamez 4 (2/4), Epifano Duran 6 (1/4), Leonora D. 3 (2/3), Rosales Motta 2 (2/4), Pulzetti DH (0/3); Big Mat Bsc Grosseto: Diaz 5 (1/3), Scull Zayas DH (2/4), Cinelli 2 (0/3), Rodriguez Reyes 6 (0/3), Backstrom 3 (0/3), Pasquini Sweed 8 (1/3), Tiberi 4 (1/3), Cappuccini 7 (0/3), Piccini 9 (1/3). Lanciatori San Marino: Castillo Rojas (W, 5.0 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 6 SO), Baez Aybar (2.0 IP, 6 SO); Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (4.2 IP, 8 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 8 SO), Colasante (L, 0.2 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 2 BB), Faria Acosta (1.2 IP, 1 H, 1 BB, 3 SO). Arbitro capo: Marco Taurelli Arbitro 1B: Andrea Caser Arbitro 3B: Simone Menicucci (foto di Michele Guerrini) Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Baseball, vince San Marino anche in gara tre Baseball, vince San Marino anche in gara tre 2023-08-29T10:30:00+02:00 344 it Si è chiuso sul risultato di 4-2 il match contro il Big Mat Bsc Grosseto PT2M /media/images/Garcia-Del-Toro-111.jpg /media/images/thumbs/x600-Garcia-Del-Toro-111.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 29 Aug 2023 10:30:00 GMT