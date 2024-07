Sport Baseball. Under 18: il Big Mat Bsc vince ancora 5 luglio 2024

Lisci, Porto e Galli in grande spolvero. I biancorossi vincono 14-4 contro il Padule di Sesto Fiorentino

Grosseto: Grande vittoria per manifesta del Big Mat Bsc Grosseto under 18. I biancorossi, infatti, si sono imposti per 14-4 contro il Padule di Sesto Fiorentino, con il match che si è concluso anticipatamente al sesto attacco. "Dopo un avvio incerto - commenta Marcello Verni, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 18 -, i ragazzi hanno avuto la forza di reagire e di centrare una vittoria fondamentale per il proseguimento della stagione. Sottolineo, inoltre, l'eccellente prestazione di Lisci e del subentrato De Rosa sul monte di lancio. Molto bene anche Porto con un doppio e un triplo, Galli con fuoricampo interno e ancora Lisci con un triplo".

