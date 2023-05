Baseball: Serse Benelli, Under 12, convocato all’ultimo try-out per la nazionale

Under 15: il Villa Croci Bsc batte il Chianti nella gara di recupero

Grosseto: È stato un recupero positivo per il Villa Croci Bsc Grosseto Under 15, quello andato in scena martedì 9 maggio. I biancorossi, in una gara però contraddistinta da tanti errori da ambo le parti, si sono imposti per 15-4 contro il Chianti. “Vincere non è mai semplice – commenta Daniele Secciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto -, ma abbiamo le qualità per fare ancora molto di più. Dobbiamo continuare a lavorare, proseguire nella crescita e curare anche i minimi dettagli”.



Il prossimo appuntamento per gli under 15 biancorossi sarà sabato 13 maggio contro il Siena, allo stadio Simone Scarpelli.

Continua inoltre il forte rapporto tra il Bsc Grosseto e la nazionale italiana. Domenica 14 maggio, ad Arezzo, si terrà l’ultimo try-out per la selezione del roster azzurro under 12, al quale parteciperà il biancorosso Serse Benelli. “Auguriamo a Serse – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – di proseguire il suo cammino in azzurro. E dobbiamo continuare ad allenarci con massimo impegno per aumentare il numero dei nostri ragazzi tra le fila della nazionale”.