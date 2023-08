Baseball: Play-off scudetto: il Macerata si aggiudica gara uno

Allo Jannella il match si è chiuso sul 4-0 per la formazione ospite. Stasera, alle 20.30, si terrà gara due



Grosseto: Al debutto nei play-off per lo scudetto il Big Mat Bsc Grosseto non riesce a imporsi. Il match, infatti, ha visto l’Hotsand Macerata vincere per 4-0 allo stadio Jannella, conquistando casa base nel primo, nel terzo, nel quarto e nel sesto inning. Questa sera, mercoledì 16 agosto, alle ore 20.30 si giocherà gara due.

Si ricorda che il costo del biglietto per i match allo stadio Jannella sarà di dieci euro a partita, mentre il ridotto per gli under 18 e per gli over 65 sarà di otto euro. Per favorire l’ingresso delle famiglie, composte da due adulti, l’ingresso avrà un costo invece di 15 euro.

I biglietti si possono già acquistare prima della gara allo stadio Jannella oppure online su mailticket.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 340.2235535.

Successione punti

Hotsand Macerata: 101 101 0

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0

Battitori

Hotsand Macerata: Garcia 8 (4/4), Morresi 4 (1/4), Lopez Nunez 6 (2/3), Carrera Lopez 3 (0/3), Pereira Jablonskis 5 (0/3), Garcia Pereira 2 (0/4), Exposito Gotera DH (1/1), Splendiani 7 (0/3), Luciani 9 (1/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (0/2), Diaz 5 (0/2), Rodriguez Reyes 6 (0/2), Scull Zayas DH (0/3), Cinelli 9 (0/3), Backstrom 2 (2/3), Pasquini Sweed 8 (0/2, Luciani 0/1), Tiberi 4 (1/3), Cappuccini 7 (1/3).

Lanciatori

Hotsand Macerata: Quattrini (W, 6.0 IP, 4 H, 2 BB, 6 SO), Mazzocchi (1.0 IP);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 4.0 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 2 SO), Artitzu (1.2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO), Doba (1.1 IP, 1 H, 1 SO).

Arbitro capo: Andrea Caser

Arbitro 1B: Marco Taurelli

Arbitro 3B: Mario Delicati

Foto di Noemy Lettieri.