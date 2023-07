Baseball. Obiettivo play-off: il Big Mat vuole la qualificazione contro il Senago

Si comincia venerdì 28 luglio, alle ore 20, mentre gara due e tre si terranno sabato 29 luglio



Grosseto: Ultima giornata per la poule scudetto per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi giocheranno contro il Senago, sul campo “Marco Pistocchi” di Rho, con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai play-off. “In questi anni – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto - abbiamo lavorato per disputare queste gare. Vogliamo scrivere una nuova e ulteriore pagina della storia della società, entrando tra le otto squadre più forti del Paese”.

Si comincerà venerdì 28 luglio, alle ore 20, mentre gara due e tre si terranno sabato 29 luglio, alle ore 15 e alle ore 19. “Saranno tre match complicati – conclude Stefano Cappuccini -. Gli avverarsi vorranno ridurre lo svantaggio in classifica e tentare fino all’ultimo di correre per la qualificazione. Dovremo essere bravi a esprimere il nostro baseball, cercando di vincere subito in gara uno e chiudere la questione play-off”.

Foto di Noemy Lettieri.