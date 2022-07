Baseball. Macerata vince 7-1 anche gara due con il Big Mat Bsc

I ragazzi del manager Stefano Cappuccini non riescono ad imporsi, nonostante due buone prestazioni



Macerata: Il Big Mat Bsc Grosseto non riesce ad avere la meglio contro il più esperto Hotsand Macerata. Nonostante i ragazzi del manager Stefano Cappuccini, soprattutto in gara uno, abbiamo dimostrato un buon baseball, hanno chiuso la giornata di domenica 16 luglio con due sconfitte. Il secondo match, infatti, è terminato 7-1 per la formazione di casa che si è anche aggiudicata la vetta della classifica del girone G1. L’andamento della partita ha visto il Macerata già in vantaggio per 6-0 a fine della quarta ripresa, mentre il 7-0 è arrivato nel sesto inning. Nell’ottava ripresa Diaz mette a segno il punto della bandiera per il definitivo 7-1.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 010

Hotsand Macerata: 103 201 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (0/3, Pancellini Mirko 0/2), Diaz 6 (4/4), Leonora 8 (2/4), Cinelli 2 (1/4), Milli DH (0/4), Piccini 3 (1/4), Pasquini Sweed 9 (0/4), Luciani 4 (0/2, Pancellini Mattia 0/2), Tiberi 7 (1/4);

Hotsand Macerata: Baro Coello DH (1/5), Garcia 8 (3/5), Lopez Nunez 6 (2/5), Donnels 3 (2/5), Splendiani 7 (2/4), Cipolla 5 (2/4), Exposito Gotera 2 (1/4), Morresi 4 (0/2, Giacomini 0/1), Luciani 9 (1/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Flores (L, 5.0 RL, 10 V, 3 P, 1 BB, 7 K), Doba (2.0 RL, 3 V, 1 P, 2 K), Marquez Coronado (1.0 RL, 1 V);

Hotsand Macerata: Lopez Guerra (W, 6.0 RL, 5 V, 11 K), Nacar Mejias (3.0 RL, 4 V, 1 P, 4 K).

Arbitro capo: Lorenzo Bastianello - Arbitro 1B: Gianluca Floccuzio

Foto di Michele Guerrini