Baseball, Big Mat e Parma recuperano gara uno

Grosseto: Tutto pronto per il recupero di gara uno tra Big Mat Bsc Grosseto e Parma. Il match, ininfluente per la classifica dei biancorossi già qualificati ai play-off, si giocherà venerdì 4 agosto, alle ore 20.30, allo stadio Roberto Jannella. “Chiudiamo il girone nel nostro stadio – commenta il manager del Big Mat Bsc Grosseto, Stefano Cappuccini – e tra i nostri tifosi. Sarà l’occasione, visto le convocazioni in nazionale e gli infortunati, di far scendere in campo molti under 18 che, come già nelle passate gare, si dimostreranno perfettamente all’altezza della categoria”.

I biglietti si possono già acquistare prima della gara allo stadio Jannella oppure online su mailticket.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 340.2235535. “Dopo la gara con il Parma – conclude Cappuccini - dovremo cominciare a lavorare per i play-off, consapevoli che i quarti di finale contro il Macerata saranno particolarmente complicati e che servirà una prestazione corale della squadra di altissimo livello”.

(foto di Noemy Lettieri)