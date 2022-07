Baseball. Big Mat Bsc da sballo: batte 18-3 il Torre Pedrera in gara due

I ragazzi del manager Stefano Cappuccini s’impongono in entrambi i match allo stadio Simone Scarpelli



Grosseto: Si chiude con due vittorie la domenica di baseball del Big Mat Bsc Grosseto. Un borsino assolutamente positivo per i biancorossi del manager Cappuccini che si sono imposti con uno spettacolare 18-3 contro il Torre Pedrera Falcons in gara due. L’andamento del match ha visto la squadra di casa andare subito sul 5-0, grazie ai punti messi a segno da Pasquini Sweed, Cinelli, Scull, Diaz e Piccini. Altri tre punti arrivano nella seconda ripresa con Leonora, Scull e Cinelli. Nel terzo inning il Big Mat Bsc Grosseto si porta sul 12-0, con la casa base conquistata da Tiberi, Piccini e Leonora. Nel quinto tempo la squadra di casa con Pancellini Mirko, Luciani e Valdez vola sul 15-0. Nella sesta ripresa, il Torre Pedrera accorcia le distanze, per poi capitolare sul definitivo 18-3, grazie ai punti messi a segno da Pancellini Mirko, Pasquini Sweed e Pancellini Mattia. La partita si chiude al sesto inning per manifesta in favore del team di casa.





Successione punti

Torre Pedrera Falcons: 000 003 XXX

Big Mat Bsc Grosseto: 534 033 XXX

Battitori

Torre Pedrera Falcons: Beccari 6 (0/1, Giovanelli 0/1), Emanuelli 4 (1/2), Greco 8 (0/2, Nicolas 0/1), Scarpellini 3 (0/3), Giovannini 9 (1/2), Ioli 7 (1/3), Rossi DH (1/3), Lonzi 2 (0/3), Mazzone 5 (2/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/4), Diaz 6 (1/2, Pancellini Mattia 1/2), Leonora 8 (1/3, Pancellini Mirko 1/1), Scull 7 (3/3), Cinelli 2 (0/1, Valdez 0/0, Giangrande 0/1), Pasquini Sweed 9 (3/5), Milli DH (1/3, Attriti 2/2), Luciani 4 (2/4), Tiberi 5 (1/4).

Lanciatori

Torre Pedrera Falcons: Ravegnani (L, 2.0 RL, 7 V, 3 P, 2 BB), Poggioli (2.0 RL, 3 V, 6 P, 4 BB, 3 K), Masini (1.2 RL, 7 V, 4 P, 1 K);

Big Mat Bsc Grosseto: Flores (4.0 RL, 2 V, 2 BB, 5 K), Marquez Coronado (W, 1.0 RL, 1 V, 1 K), Artitzu (1.0 RL, 3 V, 2 P, 1 BB, 2 K).

Arbitro capo: Valfrido Migliorini - Arbitro 1B: Luca Morini