Sport Baseball A1: Vince San Marino anche in gara tre 9 luglio 2023

Il Big Mat Bsc Grosseto non riesce a imporsi nel weekend

Si chiude 5-0 per il San Marino la terza gara della giornata. Il Big Mat Bsc Grosseto non riesce ad avere la meglio in trasferta contro una delle squadre più blasonate del campionato. L'andamento del match ha visto il San Marino andare sul 2-0 nel terzo inning e allungare di un punto nella ripresa successiva. Nel quinto inning la squadra di casa si è portata sul definitivo 5-0. Successione punti Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0 San Marino: 002 120 0 Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (0/3), Diaz 6 (1/3), Rodriguez Reyes 5 (0/2), Scull Zayas 7 (0/3), Backstrom 3 (0/2), Cinelli 2 (1/2, Luciani 0/1), Pasquini Sweed 8 (0/2), Milli DH (0/2), Tiberi 4 (0/2); San Marino: Batista de Jesu 9 (2/3), Angulo Gamez DH (0/2, Pieternella Vargas 0/1), Celli 8 (2/3), Lino Correa 2 (2/3), Leonora D. 3 (0/3), Leonora E. 7 (1/2, Di Fabio 0/1), Ferrini Colmenarez 4 (0/3), Epifano Duran 6 (0/2), Pulzetti 5 (0/2). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto: Doba (L, 2.2 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB), Garcia Del Toro (1.1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Artitzu (1.0 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB), Benelli (1.0 IP, 1 BB). San Marino: Quevedo Viso (W, 5.0 IP, 2 H, 2 BB, 3 SO), Baez Aybar (2.0 IP, 2 SO). Arbitro capo: Christian Zannoni - Arbitro 1B: Luis José Salazar - Arbitro 3B: Andrea Braga





