Barracuda Caffè compie 23 anni. Domani sera dalle ore 19 grande festa e buffet per tutti i clienti

Roberto Martellini: “Sarà presente il campione mondiale di Moto3, Lorenzo Dalla Porta”

Grosseto: Domani, giovedì 13 febbraio 2025 il Barracuda Caffè di via Monterosa n. 194 a Grosseto festeggia un traguardo importante: i 23 anni di attività al servizio dei clienti.





Per l’occasione, il titolare Roberto Martellini con tutto il suo staff, vi aspetta dalle ore 19 in poi per festeggiare questo traguardo con il campione mondiale Moto3 anno 2019, il toscano Lorenzo Dalla Porta e offrendo un ricco buffet a tutti i clienti del locale per, come dice il titolare Roberto Martellini “Ci hanno dato la forza e la volontà di stare 23 anni insieme”.

L’evento di domani sera è stato realizzato grazie al contributo delle seguenti aziende locali che supportano il pilota toscano: MOTOABBIGLIAMENTO.IT, Meccatronica, F.lli Kryeziu, Termolan lape, Cottosenese