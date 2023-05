Bando regionale per i Centri Commerciali Naturali

Finanziati i CCN di Roccatederighi e Castiglione della Pescaia, assistiti dal CAT-Confcommercio



Grosseto: Approvati e finanziati dalla Regione Toscana due progetti di valorizzazione dei Centri commerciali naturali presentati dai CCN di Castiglione della Pescaia e Roccatederighi con l’assistenza tecnica e amministrativa del CAT – Centro di assistenza tecnica di Confcommercio Grosseto nel contesto del bando regionale pubblicato nello scorso mese di novembre. L’iniziativa della Regione mirava a supportare progetti di valorizzazione delle attività commerciali presenti nei centri commerciali naturali nell’ambito di azioni che integrassero risorse naturalistiche, culturali, enogastronomiche e artigianali, con particolare attenzione all’innovazione digitale e alle sfide di competitività legate alle nuove tecnologie.

All’indomani della pubblicazione sul BURT numero 47 del 23 novembre 2022 del bando regionale, Confcommercio Grosseto ha recepito l’interesse dei Centri commerciali naturali di Castiglione della Pescaia e di Roccatederighi che in poco tempo hanno concepito l'idea progettuale necessaria per presentare la propria candidatura (sono stati gli unici in Maremma) ottenendo oggi il finanziamento del 50% dei costi delle iniziative proposte.

Il CCN di Castiglione della Pescaia ha presentato il progetto “Valorizzazione del CCN di Castiglione della Pescaia” ottenendo un contributo di 8.400,00 euro. Le proposte finanziate prevedono il miglioramento organizzativo degli eventi di maggior richiamo turistico in programma nell’anno solare abbinato ad azioni digitali per il rafforzamento della brand-identity turistica del comune e per l’implementazione del web-marketing. Il CCN di Roccatederighi, invece, ha ottenuto un co-finanziamento di 5.643,00 euro per la proposta “Rocca al centro” che sviluppa attività di promozione turistica del territorio in forma digitale incentrate su eventi locali di valorizzazione delle tradizioni più popolari della piccola frazione del Comune di Roccastrada. Soddisfatta Confcommercio Grosseto che ci tiene a rilevare anche che i due progetti si sono posizionati nella parte più alta della graduatoria, dimostrando quindi la qualità e l'originalità delle idee progettuali dei due Centri commerciali naturali.

“Siamo felici di questo risultato – commenta Daniele Stacchini, presidente del CCN di Roccatederighi - Il nostro Centro Commerciale naturale è l'ultimo nato in provincia di Grosseto. Ci siamo costituiti nel 2021 e siamo partiti subito con grande impegno ed entusiasmo per realizzare tutte le iniziative possibili per valorizzare il nostro piccolo ma splendido borgo. Aver ottenuto questo finanziamento dalla Regione Toscana ci stimola e ci incoraggia a dare concretezza alle nostre idee. Ringraziamo Confcommercio Grosseto per l'assistenza tecnica che ci ha fornito”.

“Il CCN di Castiglione – afferma il presidente, Alessio Schiano - è costantemente impegnato nella valorizzazione del territorio, facendo tutto ciò che occorre per agire nell’interesse delle molteplici realtà che lo compongono. A tal fine ci avvaliamo sempre del supporto del centro assistenza tecnica della Confcommercio che si dimostra disponibile e competente, e ringrazio personalmente per il risultato raggiunto”.