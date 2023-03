Bando pubblico per aggiornamento graduatoria alloggi di edilizia popolare

Scadenza: ore 12 del 27 maggio



Massa Marittima: Il Comune informa i cittadini che è stato pubblicato un nuovo avviso per l’integrazione della graduatoria generale relativa all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel comune di Massa Marittima, ad integrazione della graduatoria pubblicata il 22 giugno 2021.

Al bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che già sono su quella graduatoria e abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli. (In questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire la precedente).

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 27 maggio 2023 all’ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima. Potranno essere inviate tramite pec all’indirizzo massamarittima@postacert.toscana.it

oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Massa Marittima, settore 1 Uff. Affari Generali – Segreteria, piazza Garibaldi 10, oppure consegnate in busta chiusa all’ufficio protocollo, piazza Garibaldi 10, Massa Marittima.

Il bando e tutta la documentazione sono consultabili al seguente link:

https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2023/03/Bando-di-aggiornamento-graduatori-alloggi-ERP.html

Info: laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it