Bando per i contributi di affitto, il Comune di Montalcino mantiene il contributo integrativo

Montalcino: Il Comune di Montalcino, anche per l’anno 2024, ha approvato il bando pubblico per l’assegnazione del contributo integrativo per l’affitto dell’abitazione principale. Il contributo non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente e dunque anche per il 2024 le risorse stanziate ammontano a 20mila euro.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata fino alle ore 18:00 dell’8 Ottobre e tra i requisiti di partecipazione è necessario essere residente e titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, riferito all’alloggio sito nel Comune di Montalcino e per il quale si richiede il contributo, oltre ad altri requisiti anche reddituali, ugualmente obbligatori, rintracciabili nel bando scaricabile del sito dal Comune di Montalcino www.comune.montalcino.si.it

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli preposti dal Comune e le domande debitamente sottoscritte devono essere corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. La domanda inoltre dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune e successivi cambi di indirizzo. La domanda potrà essere presentata tramite per all’indirizzo info@pec.comunedimontalcino.it, presso il protocollo del municipio capoluogo e di San Giovanni d’Asso o tramite raccomandata postale A/R.