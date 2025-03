Cronaca Bando di concorso per assunzione a tempo indeterminato di tre istruttori di vigilanza 7 marzo 2025

Argentario: E’ pubblicato il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttori di Vigilanza. Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando, dovranno presentare domanda, obbligatoriamente ed esclusivamente, in via telematica tramite il portale “InPA” della Funzione Pubblica, entro il 12 marzo 2025. E’ richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità quinquennale) L’avviso integrale è pubblicato alla pagina “Bandi di concorso” del sito web del comune ( http://www.comune.monteargentario.gr.it )

