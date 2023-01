Bando aree interne: contributi a fondo perduto per attività commerciali e artigianali

Scadenza: ore 12 del 20 gennaio 2023



Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora ha pubblicato il bando aree interne che prevede contributi a fondo perduto, per le attività commerciali e artigianali operanti nel territorio comunale. Il bando può contare su un ammontare complessivo di risorse pari a 29mila euro e 601 euro, finanziati nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, con le risorse del Fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali, ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I beneficiari sono le piccole e microimprese, che alla presentazione della domanda svolgono attività commerciale e artigianale attraverso una unità operativa ubicata a Santa Fiora o intraprendano nuove attività economiche sul territorio comunale. Potranno presentare richiesta di contributo per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza. Inoltre, potrà essere presentata richiesta di contributo per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

La domanda di contributo deve pervenire al Comune di Santa Fiora entro le ore 12 del 20 gennaio 2023. Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=300&area=H

Info: segreteria@comune.santafiora.gr.it oppure telefonando allo 0564 965328