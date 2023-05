Banca Tema aderisce all’iniziativa per raccolta fondi alluvione Emilia-Romagna

Grosseto: Banca Tema aderisce alla raccolta fondi promossa dal Gruppo BCC Iccrea, che, insieme alle 117 BCC aderenti, come già avvenuto in passato per emergenze legate a calamità naturali o all’avvio di conflitti all’estero, scende in campo per sostenere i territori dell’Emilia-Romagna pesantemente colpiti dalla recente alluvione.



Per questo, e per sostenere le esigenze quotidiane di famiglie e imprese, il Gruppo BCC Iccrea ha organizzato una raccolta fondi a beneficio di tutto il territorio interessato.

Sarà possibile donare sul conto corrente:

intestato a: Gruppo BCC Iccrea per l’Emilia-Romagna IBAN: IT 73 S 08000 03200 000800032013 - causale: Uniti per l’Emilia-Romagna - alluvione 2023

I contributi raccolti saranno destinati ai territori colpiti per la realizzazione di iniziative concrete a beneficio della popolazione e delle imprese della regione. Puntuali rendicontazioni verranno fornite sia sui fondi raccolti che su quanto si sarà potuto realizzare grazie ai contributi.