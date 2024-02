Bambini-chef per preparare i dolcetti di Carnevale con Oktopus a Aurelia Antica

Giovedì 8 febbraio la cooking class in galleria. Iscrizioni aperte fino a mercoledì 7 febbraio



Grosseto: Il Carnevale è ancora più dolce con Aurelia Antica Shopping Center e Oktopus. Il centro commerciale, in collaborazione con il nuovo punto vendita appena aperto nell'area food, organizza una “mini-cooking class” tutta dedicata ai più piccoli per preparare i tipici dolcetti carnevaleschi. L'appuntamento è per giovedì 8 febbraio a partire dalle ore 17: la partecipazione è aperta a tutti i bambini a partire da 4 anni ed è gratuita, ma occorre prenotarsi scrivendo a direzione@aureliaantica.it entro le ore 13 di mercoledì 7 febbraio.

E giovedì, giornata di Giovedì grasso, tutti in cucina con Aurelia per divertirsi all'insegna della creatività e del gusto: il team di Oktopus assisterà i piccoli chef nella preparazione dei dolci tradizionali del periodo carnevalesco, tra farina e zucchero a velo, in una postazione allestita in galleria con tutto il necessario. E alla fine del pomeriggio di “cucina”, tutti potranno portarsi a casa i dolcetti preparati al centro commerciale. Per festeggiare il Carnevale con Aurelia Antica Shopping Center.

Tutte le informazioni sul centro commerciale sono sul sito www.aureliaanticashoppingcenter.it.

Nella foto: un evento di Carnevale a Aurelia Antica