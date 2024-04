Baietti (FD): “Pd e sinistra fanno campagna elettorale sulla pelle della Municipale”

Follonica: “Con grande stupore, leggo sulla stampa locale quanto sia grande l’impegno che in questo anno, guarda caso proprio a ridosso delle imminenti elezioni, l'amministrazione comunale follonichese sta riversando sugli uffici della Polizia Municipale” afferma Danilo Baietti di Fratelli d’Italia Follonica.







“Nel leggere quanto riportato sulle pagine dei giornali – prosegue – sembrano davvero lontani anni luce i tempi nei quali si invocava lo "Stato di Polizia", come qualche assessore ad esempio non gradiva nelle strade del golfo, bistrattando chi, come noi di FdI, richiedevamo maggiori assunzioni nel settore della Polizia Municipale. Davvero sembrano lontano quei tempi, ma purtroppo non lo sono. Basta infatti sfogliare la rassegna stampa di qualche settimana fa per trovare alcuni articoli dove i candidati alle primarie del centrosinistra si dicevano contrari a nuove assunzioni, e dove anche il “vincitore delle primarie, anche se titubante, veniva rappresentato come "possibilista" sull’ipotesi di nuove assunzioni”.

“Adesso fa sorridere questa repentina inversione di marcia – commenta Baietti – ed è bene che tutta la cittadinanza lo sappia. Basta con quel tipo di sicurezza “tanto al chilo” promossa dalla sinistra, bistrattata durante tutto il periodo di governo della città e tirata fuori dal “cilindro” adesso sotto elezioni. I cittadini follonichesi non sono come qualcuno della sinistra e del Pd vorrebbe far credere, ma sono persone alle quali va portato rispetto, che pensano con la loro testa e che a giugno sono convinto, quando si recheranno alle urne sapranno scegliere da quale parte stare”.

“Fratelli d’Italia – prosegue Baietti - a più riprese negli anni ha richiesto l’aumento di personale su strada, dotazioni migliori, l'acquisto di un etilometro e la creazione di una cella di sicurezza all'interno del comando della Municipale. Per anni ci siamo battuti per avere quel personale qualificato in più che permettesse il regolare servizio e anche quello straordinario, ma invece per anni nulla è successo. Abbiamo dovuto assistere anche alla chiusura del comando di Polizia Municipale durante il giorno successivo al Carnevale estivo data la scarsa disponibilità di agenti. Va bene promettere, ma a tutto c’è un limite caro candidato Pecorini e compagnia cantando. Perché, promettere a pochi mesi dal voto quelle ricette da sempre portate avanti da parte del centrodestra, soluzioni che abbiamo spesso urlato invano e mai ascoltate dalla giunta di cui facevi parte e della quale eri il vicesindaco, fa solo pensare che adesso, arrivati a giugno, i servizi serali tanto da voi sventolati, i follonichesi non li vedranno mai, e che delle nuove assunzioni promesse se ne vedranno meno della metà sia su strada e forse anche negli uffici”.

“La giunta Benini ha avuto ben 10 anni di tempo per migliorare il passo, anni nei quali il candidato Pecorini ha avuto ruolo primario come quello di vicesindaco e nei primi cinque anche quello di assessore alla municipale. Quindi, se realmente voleva cambiare la struttura del corpo della Polizia Municipale aveva avuto tutto il tempo necessario davanti. Adesso, questo tempo è scaduto e al disastro del centrosinistra proveremo a mettere mano noi, confidando nell’appoggio di tutta la città”, conclude Danilo Baietti per Fratelli d’Italia Follonica.