Ribolla: ancora una settimana intensa e ricca di eventi per "Miniera a Memoria" 21 maggio 2024

Eventi culturali all’insegna del teatro, del cinema, dello sport ed altre attività, che si chiuderà domenica con la visita guidata al nuovo edificio scolastico di Ribolla Roccastrada: Cinque giornate ricche di appuntamenti nella settimana che sta iniziando, nel ricordo del 70esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelle in programma a Ribolla da mercoledi 22 fino a domenica 26 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a venerdi 31 maggio con diverse iniziative.

Mercoledi 22 maggio, alle ore 17.00 alla Porta del Parco di Ribolla presentazione del libro “Presto scenderà la notte” di Norberto Santini. Al pubblico presente verrà regalata una copia del libro. Giovedi 23 maggio alle ore 17.00 alla Porta del Parco di Ribolla - Storie, sguardi, patrimoni: l’eredità mineraria in prospettiva comparata “Rappresentazioni della miniera fra letteratura, fotografia e cinema” a cura di ISGREC, Fondazione Bianciardi, Parco delle Colline Metallifere. Coordina Laura Chiarello dell’Università di Pisa. Saranno presenti Lucia Matergi (Fondazione Luciano Bianciardi), Alberto Prunetti (scrittore e direttore del festival di letteratura Working class), Carlo Bonazza (Fotografia e Territorio APS), Corrado Banchi e Lando Civilini (fotografi), Stefano Campagna (ISGREC, Università di Parma) e Mariangela Michieletto (CSC - Archivio Nazionale Cinema Impresa, Ivrea). Alle ore 21,00 all’ex cinema spettacolo teatrale “Beati voi” - Compagnia gruppo della Creta. Venerdi 24 maggio, alle ore 21.00 alla Chiesa di San Niccolò a Roccastrada: concerto dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. Sabato 25 maggio alle ore 21.00 all’ex cinema - Spettacolo teatrale “Missione da i’ paradiso” a cura della Compagnia dell’Anello. Domenica 26 maggio alle ore 11.00 a Torniella presso il rinnovato centro civico, inaugurazione della mostra fotografica “Storie di carbone” realizzata grazie al vasto archivio vernacolare dell’associazione Carbonari Ribollini. Storie di carbone pur presentando documenti dalla tragedia, è una mostra il cui focus è incentrato sulla quotidianità di un aggregato sociale vivace e laborioso, in cui la chiesa e la politica erano riferimenti forti, ed in cui il senso della condivisione era un valore autentico e sentito. Nelle fotografie esposte è possibile assaporare quel clima, grazie ad immagini di feste tradizionali, eventi sportivi, momenti di contestazione, scolaresche e semplice svago, Immagini che lasciano trapelare quella incontenibile fiducia nel futuro e voglia di riscatto tipica degli anni della ricostruzione del nostro paese, non immune purtroppo da tragedie forse evitabili come fu quella di Ribolla. Alla cerimonia di inaugurazione seguirà il concerto della giovane chitarrista Martina Malagesi, che, dopo la laurea presso il conservatorio di Santa Cecilia nel 2023, prosegue gli studi alla prestigiosa Accademia di Imola “incontri col Maestro” intraprendendo parallelamente una brillante carriera concertistica. Per informazioni 347 5568411. Nel pomeriggio di domenica 26 maggio alle ore 17.00 a Ribolla, “Tutti a scuola”, visita guidata al nuovo plesso scolastico con i progettisti, animazione per bambini e brindisi di buon augurio offerto da AUSER Ribolla. Bambini e famiglie potranno visitare il nuovo edificio che presto accoglierà gli studenti di Ribolla. Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564-561289 oppure 0564/561243.

