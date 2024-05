Ai Pomeriggi Culturali Francesco Donati presenta il libro "Miscellanea"

Grosseto: Giovedi 23 maggio alle ore 18.00 Carlo Sestini, per i Pomeriggi Culturali a Villa Donati, presenterà il libro di Francesco Donati "Miscellanea", una raccolta selezionata di testi e articoli scritti dall'autore nel corso di alcuni anni che vanno dal 1969 al 2017. Vengono trattati temi ancora di attualità, alcuni propedeutici ad approfondimenti su argomenti di politica internazionale, come “Dagli accordi di Yalta all' 11 settembre: quali nuovi percorsi per l'Europa?” o anche inerenti a problematiche locali come “I tributi locali” oppure “Le infrastrutture”.

Non mancano alcuni studi e appunti che riflettono la passione di chi ha a cuore la vita ed il bene migliore per il proprio paese ed il proprio territorio. Poichè “Miscellanea” è la diciottesima pubblicazione dell'autore, a conclusione della serata, per festeggiare, coloro che vorranno, potranno gustare un piccolo rinfresco.