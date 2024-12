Babbo Natale arriva in Vespa a Aurelia Antica Shopping Center

Al centro commerciale Aurelia Antica arriva una parata di Babbi Natale in sella alle iconiche Vespe Piaggio.

Grosseto: L'appuntamento è per domenica 22 dicembre a partire dalle ore 15: l'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Vespa Club Grosseto e ormai è una delle tradizioni più attese fra gli eventi natalizi del centro commerciale. I “vespisti”, dopo aver fatto il loro ingresso con i mitici “Cinquantini”, esporranno i loro mezzi d'epoca più preziosi e colorati e distribuiranno caramelle e dolcetti a tutti, all'insegna della più gioiosa atmosfera natalizia.

«Arriveremo al centro commerciale Aurelia Antica – anticipa Stefano Meneghini, presidente del Vespa Club Grosseto – dopo una tappa per portare qualche dono agli ospiti della casa di riposo in via Ferrucci e un breve giro per le vie della città. Parcheggeremo le Vespe all'esterno, sotto la pensilina all'ingresso del centro commerciale, e poi ci sposteremo all'interno per distribuire dolciumi. Organizziamo spesso eventi di questo tipo e all'Aurelia Antica è sempre un grande successo. Anche quest'anno ci uniremo per regalare una giornata di felicità!"

In occasione delle festività il centro commerciale osserverà questi orari di apertura: mercoledì 25, giovedì 26 dicembre e mercoledì 1 gennaio chiuso, martedì 24 dicembre chiusura anticipata alle ore 19.30, martedì 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 18. Tutte le informazioni e le iniziative del centro commerciale sono sul sito www.aureliaantica.it e sui canali social (Facebook e Instagram) del centro commerciale.