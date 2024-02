Attualità Avviso d’asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale 22 febbraio 2024

Castiglione della Pescaia: L'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha pubblicato un nuovo avviso d'asta pubblica per l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare. Si tratta dei due appartamenti in Via di Mezzo, nel centro storico cittadino.

«Tra le priorità di questa amministrazione – afferma il Sindaco Elena Nappi – c'è la volontà di rendere sempre più vitale il centro storico e mettendo sul mercato queste due strutture comunali fino ad ora inutilizzate vogliamo offrire la possibilità di ristrutturarle e renderle fruibili alla collettività con nuove destinazioni, valorizzando ulteriormente il cuore del nostro borgo medievale». I due appartamenti facevano parte del complesso ospedaliero dell’ex ente comunale di assistenza, e nell'ottica di riqualificazione e valorizzazione di immobili di interesse storico e architettonico saranno ammessi interventi di ristrutturazione edilizia per la loro trasformazione in strutture ricettive extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione, pubblici esercizi, attività di servizio private, uffici pubblici, o strutture residenziali. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 18 marzo 2024. La celebrazione dell'asta sarà il 19 marzo alle ore 10:00. Il bando e la modulistica è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune (comune.castiglionedellapescaia.gr.it). A breve uscirà la nuova asta per la vendita della ex Casa Albergo di Castiglione della Pescaia. Seguici



