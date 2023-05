Avvisi di pagamento Tari 2023: è possibile rateizzare il pagamento

Il Comune ricorda ai cittadini che il versamento può essere fatto anche in più rate



Scarlino: In questi giorni i cittadini di Scarlino stanno ricevendo gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti 2023: l’Amministrazione ricorda che è possibile versare la quota anche in più volte, occorre richiedere la rateizzazione agli uffici competenti.

«La decisione del versamento della Tari in due rate, acconto e saldo, è stata prevista dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) nella delibera numero 15 del 2022 e nell’articolo 26 dell’allegato del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif), il quale prevede che il Comune è tenuto a garantire all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale – spiega l’assessore al Bilancio, Michele Bianchi –. Alla luce di queste decisioni l’Amministrazione comunale di Scarlino ha ritenuto opportuno prevedere nel Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti la possibilità di ulteriori rateizzazioni di ciascuna delle due rate in acconto e a saldo, stabilendo delle soglie minime e delle fasce di rateazione sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Inoltre ricordo che, nel caso in cui l'avviso di pagamento fosse recapitato in prossimità della scadenza (fissata a mercoledì 31 maggio) o successivamente, il pagamento potrà essere fatto entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento, senza incorrere nell’applicazione delle sanzioni e degli interessi».

Per qualsiasi informazione sugli avvisi di pagamento e sulle modalità di rateizzazione sono a disposizione il numero verde 800 977 904 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13) oppure l’ufficio Tari in via Matteotti 45 a Scarlino Scalo aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (0566 1889682).