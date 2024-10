Autunno nel Parco della Maremma: 13 ottobre escursione guidata alla scoperta vegetazione del Parco

Alberese: L'autunno, con la sua straordinaria varietà cromatica, rappresenta uno dei periodi più suggestivi per esplorare il bosco. Domenica 13 ottobre i partecipanti all’escursione “Erbe, erbacce e arbusti: conoscerli e riconoscerli” saranno accompagnati da un naturalista esperto che li guiderà alla scoperta degli alberi, degli arbusti e delle erbe che caratterizzano questi ambienti.



Durante l'escursione, sarà possibile approfondire la conoscenza delle diverse specie vegetali attraverso l’utilizzo di una scheda dicotomica, uno strumento semplice e intuitivo per il riconoscimento delle piante. Verranno inoltre illustrate le peculiarità ecologiche di ciascuna specie e il loro ruolo fondamentale all’interno dell’ecosistema del parco.

L’iniziativa si svolgerà lungo il percorso A2 - Collelungo, una passeggiata di media difficoltà di circa 9 km complessivi.

La partenza è prevista alle ore 9,30 dal centro visite di Alberese (via del bersagliere 7/9), l’esperienza si concluderà verso le ore 13,30.

Il costo del biglietto è di 15€ l’intero e 10€ il ridotto per bambini dai 6 ai 14 anni e studenti fino a 25 anni).

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0564 393238

Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per approfondire la conoscenza della biodiversità del Parco della Maremma, esplorando i suoi paesaggi in un contesto di apprendimento e di rispetto per l'ambiente.

L’evento si rivolge a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all'aria aperta, in armonia con la natura.