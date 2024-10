Giornata di raccolta alimentare con la Croce Rossa Italiana nei 3 supermercati Conad di Grosseto

Sabato 12 ottobre nei punti vendita di via Scansanese, via Clodia e via Senegal



Grosseto: Sabato 12 ottobre nei tre supermercati Conad di Grosseto, torna la raccolta alimentare in favore di chi vive in condizione di povertà, promossa dalla Croce Rossa Italiana.

Per tutta la giornata i volontari della Cri Provinciale di Grosseto saranno presenti nei punti vendita Conad di via Scansanese, via Clodia e via Senegal per raccogliere prodotti alimentari da destinare a chi ha bisogno.

I clienti che faranno la spesa potranno decidere di aderire alla raccolta acquistando dei generi non deperibili da donare. In particolare, farina, zucchero, legumi, passate di pomodoro, pasta. Sono importanti anche i prodotti per l’infanzia come gli omogeneizzati.

I negozi Conad contribuiranno alla raccolta donando tre interi pancali di pasta a marchio Conad.

I prodotti raccolti verranno distribuiti dalla sede Cri di Grosseto da personale volontario a famiglie indigenti, individuate in base all’Isee, che arrivano attraverso il passaparola oppure indirizzati dal Coeso. I pacchi sono preparati in base all’esigenza della famiglia: numero di componenti, presenza di minori e bambini piccoli.

“Un grande ringraziamento ai volontari che sono impegnati costantemente nel lavoro di raccolta e distribuzione, – afferma Stefania Ricci, presidente della Croce Rossa di Grosseto –a Conad, nelle persone di Paolo e Alessio Degli Innocenti, per la disponibilità e a tutti coloro che nella giornata di sabato ci vorranno aiutare con un contributo. A volte basta un pacco di pasta ad aiutare un’intera famiglia.”

“Siamo lieti di collaborare nuovamente con la Croce Rossa Italiana in questa importante iniziativa. –commenta Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto - Crediamo fortemente nel valore della solidarietà e della responsabilità sociale, ed è per questo che ci impegniamo costantemente a supportare chi è in difficoltà. La partecipazione attiva dei nostri clienti a questa raccolta dimostra quanto sia importante agire insieme per sostenere la comunità locale.”