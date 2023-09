Autoarticolato si ribalta, nessun ferito

Scarlino: In corso le operazione di riposizionamento in carreggiata di un autoarticolato da parte delle squadre VF di Follonica e Grosseto.

Il mezzo, questa mattina, per cause in corso di verifica da parte della Polstrada presente sul posto, si era parzialmente ribaltato sulla corsia nord della SS 1 al Km 221+400 nel comune di Scarlino, perdendo il proprio carico consistente in ghiaia. I pompieri intervenuti con autogru hanno rimesso il grosso mezzo in carreggiata.

Il traffico è al momento ancora sospeso e regolato dal personale dell'ANAS, in attesa del rispristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Non si registrano feriti.