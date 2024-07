Cronaca Auto fuori strada, ferite due giovani 15 luglio 2024

Capalbio: Intervento del 118 della Asl Tse ieri sera alle ore 22:19 per un incidente stradale in Via Litoranea nel Comune di Capalbio. Un'auto è uscita di strada. Sono rimaste ferite due ragazze di 23 anni, trasportate al Pronto soccorso di Grosseto in codice 2. Sul posto Croce Rossa dell'Argentario e Croce Rossa Capalbio, VVF e Forze dell'Ordine



