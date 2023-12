Cronaca Auto esce di strada e finisce in fossetta 1 dicembre 2023

1 dicembre 2023 264

Stampa

Redazione

Grosseto: Al rientro da un intervento per l'incendio di una canna fumaria a Gavorrano scalo, nel pomeriggio di ieri, la prima partenza del distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica, è intervenuta sulla Sp 60, sempre nel comune di Gavorrano dove, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un'autovettura è uscita di strada terminando la sua corsa nella fossetta laterale. La squadra VF ha provveduto alla messa in sicurezza dell'auto mentre il giovane conducente ed unico occupante l'autovettura, è stato affidato alle cure del personale sanitario sul posto. Seguici



