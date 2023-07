Massa Marittima: Nel primo pomeriggio verso le ore 13:10, nei pressi della strada provinciale Massetana, i sanitari del 118 sono intervenuti per un incidente tra una una moto contro un auto. Nel sinistro è rimasto ferito il conducente della moto, minorenne, che è stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena. Attivata ambulanza India di Massa Marittima. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi.