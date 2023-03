Attacchi Schlein, Gazzetti e Spadi (Pd): Contenuti incivili, sessisti e inaccettabili

I consiglieri regionali Pd, Francesco Gazzetti e Donatella Spadi, annunciano una mozione in Consiglio regionale: «Con una mozione vogliamo chiedere alle forze di centrodestra che siedono in Consiglio regionale di prendere posizione»



Firenze: «Troviamo gravissimi e incivili i contenuti diffusi dal Sindaco di Grosseto, Vivarelli Colonna, sulla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Quello che ha fatto Vivarelli Colonna non ha alcuna giustificazione: si tratta di un gesto che speriamo non trovi cittadinanza in nessuna comunità politica anche perché con la politica non c'entra davvero nulla. E siccome non vogliamo che ci siano incertezze lo vogliamo ribadire con forza anche con una mozione che metteremo a disposizione del Consiglio Regionale: un atto che ci attendiamo venga approvata all'unanimità.





Siamo certi che questo avverrà anche perché sarà il modo anche per le colleghe ed i colleghi del centrodestra per prendere le distanze da una grottesca e maldestra azione di body shaming. Crediamo inoltre che chi guida e rappresenta una città importante come quella di Grosseto abbia ben altri modi per ritagliarsi cinque minuti di celebrità anche perché così si rischia non di conquistare like ma di perdere la faccia. Ecco perché la nostra mozione, oltre a manifestazione vicinanza e solidarietà ad Elly Schlein, può essere utile anche per ribadire un altro concetto; ovvero che ben venga il confronto politico, anche quello più duro e serrato, ma che non si deve mai andare oltre. Un impegno che vale per l'oggi e per il futuro e che dobbiamo prenderci tutti e che vogliamo rinnovare anche con questa mozione». È quanto dichiarano i consiglieri regionali Pd, Francesco Gazzetti e Donatella Spadi, su quanto pubblicato sui suoi profili social il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna.