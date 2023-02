Atletica: Monaci show nelle indoor, marciatori al debutto tricolore

Lo junior biancorosso ad Ancona si qualifica per i campionati italiani anche nei 60 metri



Grosseto: Nuova tornata di gare con i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema protagonisti di una serie di impegni a livello nazionale. Nel meeting indoor di Ancona un’altra gioia per Romeo Monaci che va a segno anche sui 60 metri. Lo junior biancorosso timbra il minimo per i campionati italiani di categoria correndo in 7”00, ampiamente sotto il crono richiesto di 7”10, e demolisce il record personale che era di 7”13. Due su due per il maremmano, già qualificato per la rassegna tricolore under 20 anche nel getto del peso.





Sulla pedana del lungo Daniele Bardelli atterra a 6.09 migliorandosi di 21 centimetri, mentre si conferma vicinissimo al suo primato nel triplo con 12.97. Nell’alto è nono Leonardo Ceccarelli che salta 1.85 al debutto stagionale. Al femminile prima esperienza tra le allieve per due biancorosse classe 2007: Serena Pieri, al personale nel lungo con 4.38, e Caterina Cerboni che avvicina il suo primato nel triplo con 9.50. In pista corre in 54”77 nei 400 metri Kevin Guerrini.

In Sicilia, nella prima prova dei campionati italiani di marcia per società a Milazzo, esordio tra gli under 18 e quindi sulla distanza dei 10 chilometri per Filippo Gorelli che si piazza al nono posto in 52’31” davanti a Matteo Pifferi, undicesimo in 54’20”. Prima volta anche di Arianna Cipriani nei 15 km under 20 portati a termine con il tempo di 1h35’08” in undicesima posizione. Nei 20 chilometri al maschile è sedicesimo Tommaso Iori nella categoria juniores in 1h52’08” mentre viene bloccato da una squalifica Thomas Borzi, appena entrato tra gli under 23.

Dall’impianto al coperto di Firenze arriva la soddisfazione di una medaglia nei campionati regionali under 16. È quella di Vittoria Monaci, brillante seconda nel triplo cadette con 9.72 migliorando il personale di dieci centimetri. Si piazzano quindi undicesima Vittoria Delmirani (8.61) e dodicesima Sara D’Ovidio (8.49) al debutto nella categoria.