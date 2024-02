Atletica: lanciatori grossetani ai piedi del podio tricolore

Nel disco under 20 quinto Bartolini e nel martello under 23 quarto Bigazzi che sfiora il bronzo, entrambi vicini al record personale



Grosseto: Due piazzamenti di prestigio ai Campionati italiani invernali di lanci per i grossetani che si confermano protagonisti a livello nazionale. Nella rassegna tricolore a Mariano Comense finisce al quinto posto il giovanissimo Mattia Bartolini (foto sotto) con la misura di 48.39 nel disco under 20. Il talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema, classe 2008, arriva a poco più di un metro dal podio in una gara contro atleti più grandi anche di tre anni riuscendo anche ad avvicinare il recente record personale di 49.00 ottenuto a Firenze. Un’ottima prova per il biancorosso allenato da Francesco Angius, campione e primatista italiano under 16, che partiva con la sesta misura di accredito e quindi guadagna una posizione riaffermando la sua capacità di rendere al massimo nelle occasioni più importanti.





Ancora meglio il martellista Lorenzo Bigazzi (foto in alto) che è quarto nella gara under 23 con un lancio a 59.21 sfiorando il proprio limite di 59.61 realizzato in questa stagione. Per la seconda volta consecutiva supera i 59 metri, a sottolineare il salto di qualità ormai compiuto dall’atleta in forza alla Libertas Livorno che fino all’anno scorso aveva un primato di 57.54. E non senza rammarico perché il sogno del podio tricolore sfuma per appena otto centimetri, tanti quanti lo separano dal bronzo del piemontese Filippo Iacocca, terzo con 59.29 nella gara dominata da Davide Costa (68.38 per il ligure) davanti all’umbro Gregorio Giorgis (60.54). Alla fine il grossetano, che fino all’ultimo turno cerca di migliorarsi con una bella prova di carattere, chiude con un significativo nono posto nella classifica assoluta.

Per entrambi i maremmani il bilancio della trasferta è in ogni caso decisamente positivo, con ottime risposte senza aver finalizzato queste gare e in vista della stagione estiva.