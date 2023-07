Atletica, Campionati italiani a Grosseto: aperte le iscrizioni per i volontari

Al via la campagna di reclutamento in vista dei Tricolori juniores del 21-23 luglio



Grosseto: Manca ormai meno di un mese a una nuova rassegna tricolore di atletica a Grosseto. Per tre giornate di gare, da venerdì 21 a domenica 23 luglio, il capoluogo maremmano ospiterà i Campionati italiani juniores. In palio allo stadio Zecchini i titoli della categoria under 20 con l’organizzazione dell’Atletica Grosseto Banca Tema.

E intanto prende il via la campagna di reclutamento per i volontari che potranno dare il loro contributo alla riuscita dell’evento e viverlo dall’interno. C’è posto per tutti, a partire dai dodici anni di età, con tanti settori in cui poter essere coinvolti, dal campo gara al cerimoniale. Ognuno potrà avere un ruolo importante, non solo i volontari impegnati nelle manifestazioni degli anni scorsi ma anche chi è alla prima volta. Per gli studenti è possibile ottenere un attestato di partecipazione. “Donare un po’ del proprio tempo per vivere un’esperienza unica - sottolinea la referente dei volontari Cristiana Artuso - perché ciò che resta alla fine è quella parte di noi che abbiamo dato agli altri”. Per informazioni si può contattare il 347 6362144 con un messaggio.