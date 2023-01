Atletica, allievi grossetani terzi dopo la prima fase nel cross

La squadra under 18 biancorossa protagonista a Sinalunga



Grosseto: Scatta bene anche nella corsa campestre il nuovo anno dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nella prima prova regionale del campionato di società, a Sinalunga, la squadra under 18 si piazza al terzo posto in classifica provvisoria grazie ai piazzamenti ottenuti dai giovani biancorossi.

Su tutti in evidenza Alessandro Duchini, che all’esordio nella categoria allievi riesce a chiudere in quinta posizione. Ma per il risultato del team si rivelano fondamentali le prestazioni di Matteo Calvano, 14esimo al traguardo, e di Tommaso Santilli, al 17esimo posto, seguiti da Andrea Lambardi 21esimo e Tommaso Tonelli 22esimo.

La seconda prova si disputerà il 12 febbraio a Lucca, con in palio la qualificazione per i campionati italiani di metà marzo a Gubbio.