Atlante Grosseto Under 19: “Ora servirà un altro progetto”

Grosseto: L’Atlante Grosseto Under 19 nella scorsa stagione ha scritto la storia della gloriosa società grossetana riuscendo al termine del campionato e delle finali scudetto nazionali, a fare un grande capolavoro, perché di questo si tratta. Ma andiamo per gradi, la formazione guidata dal tecnico Alessandro Izzo si è imposta alla grande nel proprio girone regionale avendo al termine i dati tutti in suo favore, dalla miglior difesa, miglior attacco e altro ancora, poi successivamente ha vinto anche i play-off approdando alle finali scudetto nazionali con tanta modestia e in punta di piedi, ma consci delle proprie possibilità che non erano poche, ad arrivare ad essere tra le prime cinque formazioni d’Italia, superando nell’ordine società molto più blasonate ad iniziare dal Modena Cavezzo e nel turno successivo la Fenice Venezia Mestre superando anche questo tremendo ostacolo. Ma il “bello” era dietro l’angolo con una decisione della Divisione Nazionale Calcio a 5, presa si ad inizio stagione, che permetteva alle cinque formazioni sconfitte nel secondo turno dei play-off scudetto di poter rientrare in gara e poter vincere lo scudetto nazionale e guarda caso ai grossetani è toccato ancora una volta rigiocare con i veneziani, che aveva battuto la prima volta, nel calcio a 5 è successo anche questo. Scusate se sono stato lungo ma valeva la pena ricordare cosa è accaduto. Ma detto tutto questo ora serve quasi una nuova squadra, un nuovo progetto perché le regole parlano chiaro i giocatori nati nel 2002 e 2003 sono fuori dalle liste dell’Under 19 e così la società deve salutare i ragazzi che hanno fatto la storia. Ma per continuare a parlare di questo nuovo progetto, abbiamo raggiunto telefonicamente mister Alessandro Izzo.



D. Ciao Alessandro parlaci di questo nuovo progetto di formare una nuova squadra per l’Under 19

«Si grazie per questa prima domanda. Dopo il glorioso saluto a Mattia Galeota, la società deve dire addio anche ai due gioiellini Didac e Jesus, autentici protagonisti della scorsa stagione, l’Atlante Grosseto Calcio a 5, perde così due capitani, perché oltre a Didac, anche Cipollini (rimane in prima squadra), non farà più parte del roster dell’Under 19, altra perdita grandissima in quanto Gabriele ha contribuito a portare la sua Under tra le prima tre difese di tutta Italia. Lo spagnolo Didac è stato un autentico protagonista sin dall’inizio quando Bilal gettò la spugna e serviva trovare un giocatore forte in tempi rapidi e trovammo Didac che ha veramente spostato gli equilibri in Under, un ragazzo eccezionale, di grande carisma, Jesus poi lo abbiamo preso nel mercato invernale e si è dimostrato un acquisto importante. Gli impegni si facevano sempre più molteplici e serviva un giocatore di livello e lui ha dimostrato tutto il suo valore. Luca Guarducci, top portiere, il migliore in assoluto nel suo ruolo nella stagione appena trascorsa, che potrebbe essere costretto a lasciare Grosseto causa lo studio. Il forte portiere infatti dovrà andare all’università e sarà praticamente impossibile trattenerlo, una vera e propria perdita per la società, Luca rappresenta prima di tutto una grande persona e poi un super portiere, ovviamente è sul mercato e noi disponibili nel poter ascoltare per lui un progetto serio con lo scopo di riportarlo a Grosseto quanto prima. Luca è stato un protagonista assoluto, tutti ricorderanno le sue parate contro Modena e Venezia Mestre nei play off scudetto nazionali, il suo è stato un percorso strano fatto di tanti miglioramenti, abbiamo un grande rapporto e auguro il meglio a lui. Anche la società ha visto in Luca un grande talento e una persona squisita. Ovunque andrai ti aspetteremo. Ringrazio tutti questi ragazzi per aver fatto la storia dell’Atlante Grosseto».

L’Atlante calcio a 5 è quindi sul mercato anche con l’Under 19 con lo scopo di dare continuità ai successi ottenuti recentemente. Ultima ora: mentre stavo scrivendo mi è arrivato il calendario completo del campionato nazionale di calcio a 5 di serie “A2”, l’Atlante Grosseto farà il suo esordio sabato 14 ottobre al Palabombonera affrontando la Dozzese Calcio, formazione emiliana, che viene data dagli addetti ai lavori la più accreditata alla vittoria finale.