AT, meno corse urbane per carenza personale dovuta alla nuova ondata Covid

Grosseto: Domenica 17 luglio 2022 si renderà necessaria una riduzione di frequenza di alcune linee dei servizi urbani di Autolinee Toscane a Grosseto. La riduzione è dovuta alla carenza di conducenti a causa della nuova ondata Covid che sta interessando anche il personale di AT. Per limitare i disagi all'utenza, la sede operativa di Grosseto ha individuato alcune misure, in grado di attutire il più possibile le ripercussioni. Le linee urbane g1, g2 e g3 di domenica 17 luglio saranno effettuate con cadenza oraria anziché ogni mezz'ora. In base all'andamento dei casi di positività tra il personale autista, l'azienda continuerà a monitorare i livelli di servizio per valutare eventuali ulteriori correttivi che si dovessero rendere necessari.





