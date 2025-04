Asl, Inserimenti lavorativi protetti, uno strumento vincente per aziende e utenti

Ogni anno sono oltre 120 le persone interessate. Sono 50 fra aziende, associazioni ed enti pubblici a beneficiare del progetto del Centro salute mentale di Grosseto

Grosseto: Ogni anno vengono attivati circa 120-150 inserimenti lavorativi protetti per le persone che sono in carico al servizio di salute mentale Asl Sud Est di Grosseto con un progetto riabilitativo complesso. Attualmente sono coinvolte circa 50 fra aziende, associazioni ed enti pubblici.

«Gli inserimenti lavorativi protetti sono uno strumento socio terapeutico che aiuta le persone a inserirsi nei percorsi lavorativi nell'ottica della ‘recovery’ – afferma Edvige Facchi, responsabile del Centro salute mentale adulti dell’area grossetana - Gli inserimenti sono attivabili in qualsiasi contesto pubblico, privato ed associativo e prevedono un piccolo rimborso economico e la copertura assicurativa; non ci sono spese a carico dell'azienda/soggetto che ospita. L'impegno orario settimanale è flessibile in base alle esigenze e possibilità della persona e dell'ente ospitante. L’inserimento può essere sospeso e riattivato in qualsiasi momento – continua la dottoressa Facchi – A volte, nell'arco della vita, una persona può trovarsi in difficoltà. In particolare, questo momento storico contribuisce a creare ansie e paure che tendono a destabilizzare l’equilibrio emotivo delle persone. Il lavoro è un aspetto importante che, in un momento di crisi, può contribuire a ritrovare il senso della propria esistenza».

L’appello a porre attenzione su questa opportunità è rivolto a nuove associazioni, aziende ed enti pubblici e privati che vorranno sostenere questo progetto. Per le aziende, aprirsi a questa esperienza di responsabilità sociale rappresenta oltre che un aiuto, anche un arricchimento, sia sul piano umano che lavorativo. Per informazioni è possibile scrivere all’email inslav-csmarea.grossetana@uslsudest.toscana.it

«Colgo l’occasione - prosegue la responsabile del Centro salute mentale adulti dell’area grossetana - per ringraziare di cuore tutti coloro che già collaborano con noi».