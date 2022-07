Asl, cessazioni medici medicina generale e pediatri in provincia Grosseto

Grosseto: L’Asl Toscana sud est comunica le novità di fine luglio e agosto per quanto riguarda i medici di medicina generale e i pediatri in provincia di Grosseto, conseguenti a cessazioni. Il 31 luglio cesserà il dottor Alberto Colombini, pediatra nell’ambito di Castiglione della Pescaia, Scansano e Grosseto, con ambulatorio a Grosseto. I genitori sono invitati a effettuare una nuova scelta dal 1 agosto in favore dei pediatri iscritti nell'ambito territoriale Area grossetana (Castiglione della Pescaia, Grosseto, Scansano). La scelta sarà temporanea fino all'arrivo del nuovo pediatra, che presumibilmente entrerà in servizio tra qualche mese. Si ricorda che per i bambini che hanno compiuto 6 anni è possibile scegliere anche un medico di medicina generale.

Il 5 agosto toccherà alla dottoressa Donatella Vignali, medico di medicina generale nell’ambito delle Colline metallifere, con ambulatorio a Follonica. I suoi assistiti dovranno quindi fare una nuova scelta tra i medici disponibili nell'ambito di scelta. Si precisa che dal giorno 6 agosto sarà aumentato il massimale dei medici con ambulatorio a Follonica.



Due giorni dopo, il 7 agosto, cesserà anche il dottor Mario Veronese, medico di medicina generale nell'ambito dell’Area grossetana, con ambulatorio a Castiglione della Pescaia. Pure i suoi assistiti dovranno fare una nuova scelta tra i medici disponibili nell'ambito di scelta.



Per tutti coloro che devono compiere una nuova scelta, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzohttps://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia

Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico.

- Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

- https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute

oppure:

- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra

- tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.