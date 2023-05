Artigianato, i mestieri della Toscana raccontati da "La Voce del Maestro"

Al via l'edizione 2023 del progetto sviluppato da Artex per diffondere la cultura dell’artigianato artistico



Firenze: I suoni e le storie dei mestieri: dai carri del Carnevale di Viareggio alle pietre dure, dal vetro ai cappelli su misura, dai gioielli preziosi alle sculture di recupero. Tornano gli appuntamenti del podcast “La Voce del Maestro”, con sei nuovi episodi, con uscita da maggio a dicembre, a cadenza mensile, in cui i Maestri Artigiani si raccontano e svelano i segreti del loro mestiere. Il progetto è sviluppato da Artex in collaborazione con Confartigianato Imprese Toscana e Cna Toscana.

Il primo episodio – on line il 27 maggio - vedrà protagonista Leonardo Scarpelli “L’artigiano che ascolta le pietre”, che ci accompagnerà in un viaggio nel commesso in pietre dure di Firenze.

Il 22 giugno toccherà a Negar Azhar Azari di NAA Studio “Seguire le linee e rompere gli schemi” portando gli ascoltatori alla scoperta delle incisioni d’argento e dei suoi gioielli contemporanei.

Il 13 luglio Arianna Celleno e Sandra Ugolini della bottega orafa Il Carato sveleranno i loro “Gioielli a quattro mani” tra preziosi unici e sculture di recupero.

Il 21 settembre Jacopo Allegrucci spiegherà le sue “Maschere in movimento”, guidandoci all'interno del meraviglioso mondo dei carri del Carnevale di Viareggio.

Il 26 ottobre Ilaria Innocenti racconterà la “Storia di una modista”, dal Cirque Invisibile al cappello d’arte su misura.

Il 23 novembre Caterina Zucchi mostrerà “Trasparenze e creatività” del vetro di Murano nei suoi gioielli-scultura contemporanei.

Anche l'edizione 2023 de La Voce del Maestro è guidata dalla voce di Davide Piludu Verdigris, vocal coach e intervistatore per l’occasione, portando alla scoperta suoni e storie di materie e mestieri: dall’artigiano che ascolta le pietre alla meccanica e magia dei carri di Viareggio, dal teatro francese ai cappelli su misura, e poi ancora gioielli preziosi e sculture di recupero, contaminazioni tra culture, tradizioni orafe fiorentine che si proiettano nel futuro con giovani maestre artigiane, il vetro come non lo avete mai visto (né ascoltato), colori, suoni e molto altro ancora.

“La Voce del Maestro vuole diffondere la cultura dell’artigianato artistico attraverso il racconto dei protagonisti del settore e delle loro storie: narra i successi, le difficoltà, i sogni e le soddisfazioni dei Maestri Artigiani toscani, che plasmano la materia usando l’ingegno, la manualità, l’innovazione e la creatività. I loro racconti ci accompagnano in un viaggio dietro le quinte delle botteghe e dei laboratori artigiani” spiega Elisa Guidi, coordinatrice di Artex.