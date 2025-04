Artemare Club al Premio giornalistico letterario Marincovich al Circolo di Marina

Giovedì 10 aprile il comandante Daniele Busetto interverrà alla 16esima edizione del Premio giornalistico letterario Carlo Marincovich al prestigioso Circolo Marina di Roma, evento nazionale organizzato magistralmente dall'infaticabile Patrizia Melani - importante donna titolata ha ricevuto il blazer di Artemare Club - che vede partecipare nomi illustri delle più importanti testate giornalistiche, della cultura, dello yachting e dei suoi Circoli e delle imprese nautiche e anche quest'anno ci sarà tra i tanti premi ai vincitori quello di Artemare Club.

Monte Argentario: Il 2024 è stato un anno particolarmente fervido per i libri sulla “cultura del mare”, sono usciti dalle grandi e piccole case editrici più di 70 titoli e fra questi i membri della commissione del Premio Marincovich ne sono stati selezionati 32, 11 per la narrativa, 12 per la saggistica, 4 per la navigazione, 4 per i Junior e uno per il Premio Speciale. Il Premio nasce nell’aprile 2009 per ricordare la passione e la competenza con cui per quasi cinquant'anni Carlo Marincovich, scomparso nel 2008, ha scritto di mare, di regate e di motori, divulgando la cultura sulle maggiori testate specializzate e sul quotidiano La Repubblica. In 16 edizioni sono stati distribuiti più di 150 premi, Artemare Club partecipa da anni al Premio Carlo Marincovich, il comandante Daniele Busetto è stato premiato tre volte per la sua attività di scrittore e divulgatore di cultura marinara e da alcuni anni è passato tra coloro che premiamo i concorrenti.