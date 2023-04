Arrivano gli eco-informatori per il corretto utilizzo dei nuovi cassonetti

Castiglione della Pescaia: A Castiglione della Pescaia arrivano gli eco-informatori di Sei Toscana che comunicheranno a residenti e turisti tutte le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dei nuovi cassonetti “intelligenti”.



«La vigilia di Pasqua – anticipa la sindaca Elena Nappi – personale appositamente formato da Sei Toscana si occuperà di assistere cittadini e attività commerciali presidiando le nuove postazioni di raccolta dei cassonetti che dall’inizio del 2024 diventeranno ad accesso controllato e illustreranno le corrette modalità di conferimento dei rifiuti».

Sabato 8 aprile dalle ore 9:00 alle 10:00 questo servizio partirà da via del Maestrale, l’ora successiva gli eco-informatori si troveranno in via Marconi per poi spostarsi in via Veneto dalle ore 11:00 alle 13:00, dove saranno anche nel pomeriggio dalle 14:00 alle 15:00 per poi recarsi a dare informazioni agli abitanti di via Roma fino alle 16:00.

Sabato 15 il primo appuntamento con gli eco-informatori al mattino è previsto alle ore 9:00 e riguarderà il punto di raccolta nei pressi del parcheggio di via Ponte Giorgini, per poi dopo un’ora dare spiegazioni in piazza Dante Alighieri, via Ponte Giorgini, via Alessandro Manzoni. Nel pomeriggio dalle 14:00 potranno essere informati gli abitanti della zona di via della Torre e via Vespucci. Sabato 22, la prima location ad essere assistita dal personale della Sei sarà quella sulla strada provinciale delle Collacchie nei pressi di Roccamare. Il tour proseguirà sulla provinciale delle Rocchette e Pian di Rocca. Il 29 aprile sarà la frazione di Punta Ala ad essere informata partendo da via Breve, la galleria del Gualdo e sulla provinciale della frazione puntalina. Dalle 14:00 alle 16:00 si potrà ricevere informazioni in via del Pozzino ed in via del Pozzo. Sabato 6 maggio, sempre a Punta Ala gli incontri inizieranno alle ore 9:00 in via del Castello, per poi intervenire in via del Poggettone. A mezzogiorno gli operatori di Sei Toscana saranno di nuovo nel capoluogo in via del Poggetto, per poi nel pomeriggio recarsi a Ponti di Badia e in località Paesetto.

«Abbiamo dato inizio assieme a Sei Toscana – spiega la prima cittadina – nel mese di marzo ad un percorso di informazione dei cittadini sia nel capoluogo che a Punta Ala con incontri mirati a fornire informazioni sulla nuova tipologia dei raccolta, adesso avvalendoci del lavoro degli eco-informatori proseguiremo tutti assieme a rispettare l’ambiente e rendere tutto il territorio sempre più gradevole e ordinato come merita di essere Castiglione della Pescaia».

I nuovi contenitori, già presenti sul territorio comunale, sono tutti dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card. La tessera inizierà ad essere consegnata a residenti e proprietari di immobili a settembre e assocerà ogni conferimento a una singola utenza tari, consentendo, quando il nuovo servizio sarà a pieno regime, che il Comune ha previsto di raggiungere alla fine del 2026, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti.

Nelle nuove postazioni i contenitori informatizzati ad accesso controllato, i bidoni dell’organico hanno una maggiore volumetria, ma i cambiamenti hanno interessato anche la divisione del multimateriale con campane ‘pesanti’ esclusivamente per il vetro e quelle per il materiale ‘leggero’ dedicate a lattine e plastica. Infine, all’azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani il Comune ha chiesto di lasciare la possibilità a residenti e turisti di conferire i rifiuti in tutte le postazioni presenti sul territorio comunale. Le frazioni di Tirli, Buriano e Vetulonia continueranno ad essere servite dal porta a porta, servizio che è stato confermato per le attività dell’accoglienza del centro della cittadina costiera anche per la stagione estiva.