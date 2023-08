Arriva il 71° Palio dei Ciuchi di Vetulonia

Il paese vestito a festa con i colori delle contrade, il suono dei tamburi che echeggia tra le vie, il brusio della gente, le risate dei bambini: questo è il Palio dei Ciuchi di Vetulonia!



Castiglione della Pescaia: La prima domenica di settembre torna a Vetulonia lo storico Palio dei Ciuchi, quest'anno alla sua 71° edizione. L'Associazione Amici di Vetulonia APS (in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia) ha lavorato un anno interno per permettere a questa tradizione di continuare ad animare il piccolo paese di Vetulonia, nonostante i continui cambiamenti della burocrazia mettano sempre più in difficoltà in comitati organizzativi.

Il 71° Palio si svolgerà nei giorni di sabato 2 e domenica 3 settembre.

Il sabato dalle 17.00 Piazza Vetluna sarà animata dai Giochi Medievali a cura di Jolly Blue Circus. Dalle ore 21.00 si svolgerà, per le vie del paese, la Processione in Onore della Madonna del Buon Consiglio con il Coro San Martino di Roccatederighi ed i tamburini di Vetulonia.

La domenica si aprirà con la tradizionale Rivelazione e Benedizione del Drappo sul sagrato della Chiesa dei Santi Simone e Giuda.

L'appuntamento più importante dell'evento è dalle ore 15.30 in cui le contrade Borgo, Colonna, San Guglielmo e Torre sfileranno con abiti storici accompagnate dai tamburini.

Per le vie di Vetulonia potrete trovare anche giocolieri, bolle di sapone giganti, musica popolare ed il Photobooth a cura del fotografo Marco Miglianti con cui scattare e stampare gratuitamente una foto ricordo del Palio.

Alle 18.00 la sfilata si concluderà al campo di gara in cui i ciuchi ed i fantini delle quattro contrade si contenderanno l’ambito drappo del 71° Palio.

Dopo i festeggiamenti nella contrada vincitrice l’appuntamento è alla Casa del Popolo di Vetulonia per le premiazioni e l’AperiPalio: apericena con musica di sottofondo e buon cibo a cura dell’Associazione Amici di Vetulonia APS in collaborazione con Pescaia Walking Food.