Arriva "Energia del Colore" di Natino Chirico

Grosseto: A partire da domani 11 marzo fino al 9 aprile il polo museale Le Clarisse ospiterà la mostra di arte contemporanea “Energia del Colore” di Natino Chirico, artista affermato in tutto il mondo e acclamato del pubblico e della critica. L'esposizione, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, presenta una selezione di trenta opere caratterizzate da disegni raffinati e colori di grande impatto, che sintetizzano la produzione pittorica del Maestro negli anni.



La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta dal giovedì alla domenica delle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

“L'allestimento dell'iniziativa testimonia il continuo impegno della nostra amministrazione a sostegno del progetto culturale che la città ha intrapreso gli scorsi anni e continua con soddisfazione a portare avanti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti - Siamo certi che l'esposizione sarà per molti un momento non solo per ammirare le opere di un'artista di questo calibro, ma anche spunto di riflessione su valori e tematiche sociali e culturali del nostro tempo. Vi aspettiamo”.