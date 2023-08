Argentario: Sindaco e la giunta salutano suor Giovanna

Porto Santo Stefano: Suor Giovanna, superiora delle Suore dell’Immacolata di Porto S.Stefano, è stata ricevuta oggi pomeriggio dal sindaco e dalla giunta per il saluto di commiato. La Suora dopo 25 anni di servizio alla Scuola Materna Charitas è in procinto di trasferirsi nella sua terra natia per proseguire il suo impegno tra i bambini.

E’ stato un incontro semplice e significativo quello in Comune nel quale il sindaco Cerulli ha rivolto a Suor Giovanna parole di elogio e gratitudine per l’opera svolta in tutti questi anni nella nostra Comunità, ricordando la sua dedizione ed il suo impegno ampiamente riconosciuto dalle famiglie che hanno usufruito dei servizi educativi dell’asilo e per la collaborazione che come istituzione scolastica ha sempre offerto al Comune di Monte Argentario.