Argentario: presentato il calendario degli eventi estate 2023, "Sere d’Argento”

Porto Santo Stefano: E’ stato presentato questo pomeriggio nella sala del Consiglio “Sere d’Argento”, la rassegna di eventi e manifestazioni d’intrattenimento culturale messo a punto dall’assessorato al turismo e cultura del Comune di Monte Argentario in collaborazione con le tante associazioni del territorio. Associazioni che sono intervenute numerose con i loro rappresentati alla conferenza stampa e che sia il sindaco Arturo Cerulli che l’assessore Chiara Orsini non hanno mancato di ringraziare evidenziando il loro fondamentale contributo alla formazione della proposta estiva 2023. La presentazione è stata seguita in diretta su Facebook grazie alla social tv Lifebox Streaming.



“Mai come quest’anno la programmazione estiva è in continua crescita, gli uffici comunali sono tutt’oggi attivi nello svolgere gli adempimenti burocratici per inserire ulteriori manifestazioni nel palinsesto estivo che arricchiranno le Sere d’Argento, vi invitiamo a rimanere sempre connessi con le attività dell’Amministrazione Comunale – ha detto l’assessore Orsini nell’introdurre l’elenco degli eventi – il calendario presentato oggi è il prodotto della sinergia tra l’amministrazione e la pro loco di Porto Ercole, la Pro Loco Monte Argentario, gli enti e le varie associazioni, abbiamo lavorato bene insieme e questo ci ha consentito di offrire una valida e variegata proposta per questa stagione”. Si è aggiunto il sindaco Cerulli che ha sottolineato come l’amministrazione sia entrata in corsa nella programmazione “ questo e per noi un anno di transizione siamo partiti da quello che aveva approntato l’amministrazione uscente, il nostro vero programma sarà quello del 2024 che già da 1° ottobre ci impegniamo a studiare e programmare affinchè la prossima estate avremo da tempo definita una proposta di intrattenimento completa e per tutti i gusti”

Veniamo agli eventi in programma : prima grande novità del 2023 è all’insegna della comunicazione e facilitazione dell’utente nel conoscere le attività che arricchiranno la stagione. Arriva infatti un Qrcode dedicato inserito nel manifesto generale degli eventi che permetterà al cittadino, attraverso il proprio smartphone, di essere reindirizzato alla pagina eventi del Comune dove potrà trovare le locandine sempre aggiornate di ogni singola iniziativa, gli eventi passati e quelli in programmazione.

E’ stato più volte richiamato ed evidenziato il sostanziale sodalizio collaborativo tra l’Amministrazione comunale e le due Proloco del Promontorio, con le quali è stato possibile strutturare una serie di manifestazione per tutti i gusti e tutte le età, dalla musica agli incontri letterari.

Molte le serate musicali in programma sia a Porto Ercole che a Porto S. Stefano, tra cover band e “Jazz in Piazza” che animeranno i due borghi marinari. Attenzione sarà data anche al teatro, dove spicca la spettacolo di Paola Pitagora“Ho amato tutto” il 24 luglio, la serata “Ama mythos, astri e costellazioni nei miti antichi” a cura del Rotary Club Monte Argentario e le serate dialettali della Compagnia de “Li Bindoli”.

Tra le riconferme in campo cinematografico abbiamo l’ormai affermato e rinomato PopCorn – Festival del Corto che si terrà dal 21 al 23 luglio a cura dell’associazione Art Day e per il secondo anno la kermesse di giovani film maker Cinemadamare dal 23 al 29 luglio.

Interessanti e coinvolgenti saranno le serate organizzate dal Comitato Pirati Porto Ercole il 4, 11 e 25 agosto in Piazza Santa Barbara a tema dedicate ai talenti del nostro territorio, al nostro mare e al Caravaggio; il 21 luglio organizzata dalla Proloco Porto Ercole un’ulteriore iniziativa dedicata al Carvaggio con La natività di Palermo a cura di Michele Cuppone. Sempre a Porto Ercole un’iniziativa per i più giovani a cura dell’associazione Il Girotondo, Giroschiuma sul Lungomare Marinai d’Italia. . E a Porto S.Stefano la tradizionale gara canora de “Il Pesciolino d’oro” del Rione Fortezza

Appuntamento in piazza dei Rioni con la Breaking Fids ed i campioni nazionali il 4 agosto organizzato da Argentario & Friends, una novità per il nostro territorio. Anniversario da celebrare quest’anno per il Palio Marinaro dell’Argentario che ha raggiunto l’80ma edizione, sfida particolarmente sentita quella del prossimo Ferragosto con il Rione Pilarella che dopo le due vittorie consecutive tenterà di conquistare la Coppa d’oro.

L’estate vedrà protagonista l’Argentario anche di importanti eventi benefici come l’Arcipelagata Storica a cura dell’Associazione “Ghiga per la Ricerca” il prossimo 15 luglio e la manifestazione natatoria denominata “Da Porto a Porto” diventata ormai habituè delle iniziative estive rivolta alla Lega tumori Toscana il 7 agosto.

Fondamentale l’apporto culturale del Centro Studi Don Pietro Fanciulli e dell’ Orto Botanico Corsini che anche quest’anno hanno presentato un ricco programma culturale, con ospiti e iniziative di alto spessore. Tra le tante iniziative presentate, infine, spicca, in collaborazione con l’Hotel Torre di Cala Piccola, la terza edizione del premio giornalistico dedicato a Enrico Basile il 16 luglio.