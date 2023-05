Argentario: Convocata la prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale

Porto S. Stefano: Primo Consiglio Comunale del mandato amministrativo del sindaco Arturo Cerulli, eletto alle elezioni amministrative del 14 – 15 maggio scorso. La seduta inaugurale del Consiglio è stata convocata per lunedì 29 maggio alle ore 9,00 in prima convocazione e in seconda convocazione il 30 maggio alle ore 10,00.







Tra i punti che saranno trattati nell’ordine del giorno della prima adunanza : la convalida degli eletti per il mandato amministrativo 2023-2028, il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta comunale, la nomina delle Commissioni elettorale e quella per la formazione dell’elenco giudici popolari, l’elezione del presidente del Consiglio comunale. Inoltre è prevista l’approvazione del piano tariffario per l’applicazione della TARI – tariffe TARI 2023.

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it