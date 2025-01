Area Peep Villa Pizzetti, al via la costruzione di 13 nuovi appartamenti con il Cograe

Opportunità per l’acquisto della prima casa

Grosseto: Il Cograe, Consorzio Grossetano artigiani Edili, nei prossimi mesi, sarà impegnato nella costruzione di 13 nuovi appartamenti a Grosseto, nell’area Peep Villa Pizzetti. Sarà un complesso residenziale moderno e di primissima qualità, costruito nel rispetto degli standard di efficientamento energetico. Si svilupperà su due piani, con abitazioni di varia tipologia: monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali. Tutti gli appartamenti saranno dotati di un ampio balcone con possibilità di acquistare anche il deposito occasionale o il garage e saranno dotati di impianto di riscaldamento e raffrescamento compresi nel capitolato.

Un complesso residenziale nuovo, che sorge in una zona tranquilla, circondata dal verde, vicino al centro della città, al mare e alle principali arterie stradali. Il capitolato di primissima qualità potrà essere totalmente personalizzato secondo le esigenze dell’acquirente.

“Si tratta di una bella opportunità per l’acquisto della prima casa – spiega il presidente del Cograe Francesco Vichi – e quindi penso soprattutto alle giovani coppie, in quanto possono aspirare ad un appartamento di nuova costruzione, al miglior prezzo possibile, rispetto a quelli di mercato, usufruendo dei vantaggi economici legati all’area Peep, con iva agevolata al 4% e un tetto massimo di spesa bloccato per metro quadrato. Il Cograe vanta una lunga esperienza nella costruzione di appartamenti: con 16 imprese associate tra edili e stradali, operiamo da oltre 50 anni sul territorio maremmano e abbiamo contribuito alla costruzione di gran parte della città di Grosseto, in ogni sua zona, tra cui diverse aree Peep”.

“Il consorzio vende gli appartamenti anche direttamente -prosegue il presidente del Cograe Francesco Vichi - e questo è un ulteriore vantaggio, consentendo di instaurare un rapporto diretto con i futuri proprietari dell’immobile. La vendita inizia già da adesso, prima dell’avvio della costruzione. Prevediamo la consegna degli appartamenti entro l’anno e mezzo dall’apertura del cantiere.”

“Essere un consorzio di imprese edili significa unire le forze, mettere insieme competenze e professionalità diverse – conclude Vichi – ma soprattutto significa portare avanti un’idea di comunità facendo qualcosa di concreto per gli altri. Costruire in aree Peep garantisce a tante famiglie di comprare la prima casa a prezzi sostenibili, con la massima attenzione alla qualità, anche perché nella logica del Cograe, da sempre, c’è attenzione al cliente, al fruitore finale. La nostra è una continua ricerca delle migliori materie prime, delle soluzioni più nuove e delle tecnologie più adeguate.”

Per avere informazioni ulteriori sull’acquisto degli appartamenti rivolgersi al Cograe: 0564 415444 info@cograe.it