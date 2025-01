Sport Volley giovanile: iniziano le fasi finali per l'U14 Brandini Grosseto 8 gennaio 2025

Grosseto: La Befana ha riservato i dolcetti migliori per la U14 Brandini Grosseto infatti, grazie al fatto che le prime classificate di ogni Girone sono passate direttamente agli ottavi di finale, la Federazione ha attinto dalla Classifica generale fino alla 22° posizione e questo ci permette così di giocarci i sedicesimi di finale e quindi di lottare per il Titolo del Basso Tirreno. Abbiamo intercettato il Coach Alberti il quale ha commentato: “La fortuna aiuta gli audaci….. È sicuramente un obiettivo che ci eravamo prefissate e che pensavamo mancato! Da oggi torneremo in palestra e fisseremo il nuovo obiettivo da raggiungere, le ragazze stanno bene e credo che questa sia la possibilità giusta per dimostrare davvero quanto stiano lavorando e crescendo.” Adesso ultima settimana di allenamenti e poi in trasferta a Casciana Terme Domenica 11 alle ore 18 contro il Perignano a giocarci l’accesso agli ottavi di finale. Forza ragazze e Forza Pallavolo Grosseto. Seguici



